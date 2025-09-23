Gold-Silver : सोने-चांदी में तूफानी तेजी जारी, 9 माह में चांदी निवेशकों को मिला 52.5 फीसद रिटर्न, थमेगी तेजी या और चढ़ेंगे भाव? जानें

Gold-Silver : सोने-चांदी में तूफानी तेजी जारी है। वर्ष 2025 में अब तक सोना-चांदी ने निवेशकों को जितना रिटर्न दिया है, उतना रिटर्न निवेशकों को पिछले 15 साल में कभी नहीं मिला, जबकि अभी साल खत्म होने में 3 महीने बचे हैं और इनकी कीमतों में आगे और तेजी की संभावना है। दिलचस्प बात ये है कि सोना से अधिक रिटर्न चांदी ने दिया है। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सोमवार को 1,12,090 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो इस साल एक जनवरी को 76,893 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। यानी गोल्ड ने इस तरह 45.8 फीसदी रिटर्न दिया है।