जयपुर

Gold-Silver : सोने-चांदी में तूफानी तेजी जारी, 9 माह में चांदी निवेशकों को मिला 52.5 फीसद रिटर्न, थमेगी तेजी या और चढ़ेंगे भाव? जानें

Gold-Silver : बल्ले-बल्ले। इस साल अब तक गोल्ड में 45 फीसदी से भी अधिक तेजी आई, चांदी में निवेशकों को 52 फीसदी से भी ज्यादा रिटर्न मिला। जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 15 साल में कभी इतना रिटर्न नहीं मिला है। अब सवाल है कि क्या सोने-चांदी में थमेगी तेजी या और चढ़ेंगे भाव? जानें?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 23, 2025

Gold and Silver Prices Continue to Surge Silver investors seeing a 52.5 percentage Return Will rally slow or will prices rise further
फोटो पत्रिका

Gold-Silver : सोने-चांदी में तूफानी तेजी जारी है। वर्ष 2025 में अब तक सोना-चांदी ने निवेशकों को जितना रिटर्न दिया है, उतना रिटर्न निवेशकों को पिछले 15 साल में कभी नहीं मिला, जबकि अभी साल खत्म होने में 3 महीने बचे हैं और इनकी कीमतों में आगे और तेजी की संभावना है। दिलचस्प बात ये है कि सोना से अधिक रिटर्न चांदी ने दिया है। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सोमवार को 1,12,090 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो इस साल एक जनवरी को 76,893 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। यानी गोल्ड ने इस तरह 45.8 फीसदी रिटर्न दिया है।

इस साल चांदी हुई 46,000 रुपए महंगी

चांदी में निवेश करने वालों की चांदी हो गई। इस साल एक जनवरी को चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 87,578 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। सोमवार को चांदी के बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ने 1,33,497 रुपए प्रति किलो के भाव पर अब तक का सबसे उच्च स्तर छू लिया। यानी इस साल अब तक चांदी में निवेश करने वालों को करीब 52.5 फीसद रिटर्न मिला है। 2025 में सोने की कीमतें एमसीएक्स पर 35000 से अधिक तो चांदी की कीमतें करीब 46,000 रुपए बढ़ी है।

सोना-चांदी क्यों हो रहा है महंगा?

कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा, किसी उत्पाद के भाव मांग बढ़ने पर चढ़ते हैं। सोने-चांदी के भाव मांग के आधार पर नहीं बढ़ रहे है, क्योंकि जितने दाम बढ़े हैं, उतनी मांग नहीं दिख रही है। कीमतों में तेजी की वजह भू-राजनीतिक तनाव, अमरीकी टैरिफ और अनिश्चित आर्थिक हालात का डर है, क्योंकि सोना-चांदी सुरक्षित निवेश माने जाते है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतीन त्रिवेदी ने कहा, रुपए के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से भी सोने-चांदी की कीमतों में तेजी को बल मिला है।

सोने-चांदी में थमेगी तेजी या और चढ़ेंगे भाव?

अब सवाल यह है कि क्या सोने-चांदी के दाम अपने पीक से नीचे गिर सकते हैं या फिर ये तेजी का और नया रेकॉर्ड बनाएंगे? अनुज गुप्ता ने कहा कि अभी के हालात सोने-चांदी की कीमतों में और तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। दीवाली तक इनके भाव में और तेजी आ सकती है।

सोने-चांदी के दाम। फोटो पत्रिका

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने कहा कि अभी अमरीका और भारत में ब्याज दरों में और कटौती हो सकती है। ट्रंप यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। डॉलर की साख भी गिर रही है। बिटकॉइन में हाल में 2 अरब डॉलर निकाले गए हैं, यह पैसा सोने-चांदी में निवेश हो सकता है।

Updated on:

23 Sept 2025 02:46 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gold-Silver : सोने-चांदी में तूफानी तेजी जारी, 9 माह में चांदी निवेशकों को मिला 52.5 फीसद रिटर्न, थमेगी तेजी या और चढ़ेंगे भाव? जानें

