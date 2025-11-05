Patrika LogoSwitch to English

जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया ₹66 लाख का सोना, अंडरवियर में छिपाकर की जा रही थी तस्करी

Jaipur Airport: डीआरआइ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई टीम की एक सप्ताह में दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले उन्होंने करीब एक किलो सोना जब्त किया था।

जयपुर

Kamal Mishra

Nov 05, 2025

जयपुर। राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआइ) की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री के पास से 534 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपी सोने को पेस्ट के रूप में अपने अंडरवियर में छिपाकर रियाद (सऊदी अरब) से जयपुर लाया था। बरामद सोने की अनुमानित कीमत लगभग 66 लाख रुपए आंकी गई है।

सूत्रों के अनुसार, पकड़ा गया यात्री डीडवाना-कुचामन जिले का रहने वाला है। डीआरआइ की टीम ने उसे 4 नवंबर को एयरपोर्ट पर पकड़ा और प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी को 5 नवंबर को आर्थिक अपराध न्यायालय जयपुर में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई

डीआरआइ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई टीम की एक सप्ताह में दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले टीम ने करीब एक किलो सोना जब्त किया था। विभाग फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। आरोपी के नेटवर्क और तस्करी के अन्य रास्तों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

जांच में जुटे अधिकारी

विशेषज्ञों के अनुसार, एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी रोकने के लिए जांच प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। तस्करी के पीछे के नेटवर्क की जांच अभी जारी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती रहेगी।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया ₹66 लाख का सोना, अंडरवियर में छिपाकर की जा रही थी तस्करी

