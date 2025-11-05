जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया ₹66 लाख का सोना, अंडरवियर में छिपाकर की जा रही थी तस्करी

पकड़ा गया सोना (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआइ) की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री के पास से 534 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपी सोने को पेस्ट के रूप में अपने अंडरवियर में छिपाकर रियाद (सऊदी अरब) से जयपुर लाया था। बरामद सोने की अनुमानित कीमत लगभग 66 लाख रुपए आंकी गई है।
सूत्रों के अनुसार, पकड़ा गया यात्री डीडवाना-कुचामन जिले का रहने वाला है। डीआरआइ की टीम ने उसे 4 नवंबर को एयरपोर्ट पर पकड़ा और प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी को 5 नवंबर को आर्थिक अपराध न्यायालय जयपुर में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
डीआरआइ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई टीम की एक सप्ताह में दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले टीम ने करीब एक किलो सोना जब्त किया था। विभाग फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। आरोपी के नेटवर्क और तस्करी के अन्य रास्तों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी रोकने के लिए जांच प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। तस्करी के पीछे के नेटवर्क की जांच अभी जारी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती रहेगी।
