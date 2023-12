Good News : इस सरकारी बैंक ने राजस्थान के लिए सफाईकर्मचारी पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

Central Bank of India Recruitment 2023 : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सफाईकर्मचारी सह-उप कर्मचार और/या उप-कर्मचारी पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयन ऑनलाइन परीक्षा और जोन वाईस स्थानीय भाषा परीक्षा के तहत किया जाएगा।

