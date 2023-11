अच्छी खबर! बीसलपुर बांध की नहरों से किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी

जयपुरPublished: Nov 13, 2023 05:38:44 pm Submitted by: जमील खान

Farmers To Get 21 Days Water From Bisalpur Canals : राजमहल। बीसलपुर बांध की दाई व बाई मुख्य नहरों से सिंचाई को लेकर किसानों की ओर से लगातार उठ रही मांग को जल्द ही हरी झंडी मिलने की संभावना तेज हो गई है। आगामी 15 या 16 नवम्बर तक बीसलपुर बांध की दाई व बाई मुख्य नहरों में सिंचाई के पानी छोडऩे की तैयारी का खाका तैयार कर लिया है।

Farmers To Get 21 Days Water From Bisalpur Canals