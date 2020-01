खुशखबर : जैसलमेर में दिखे सात प्रजातियों के 2000 से अधिक गिद्ध

राज्य के सीमांत जैसलमेर ( Jaisalmer ) वन्यजीव बहुल क्षेत्र लाठी में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध ( Rare species of vultures ) देखे ( Seen in Lathi Area ) गए हैं। ये दो हजार से अधिक गिद्धों का समूह है। (Good News : More than 2000 vultures seen ) विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे सात प्रजातियों के ये गिद्ध झुंड में दिखे। ( Jaipur News )