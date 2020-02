सरकार हिटलर की तर्ज पर कर रही काम : अरुंधति रॉय

जयपुर में शुरू हुए समानांतर साहित्य महोत्सव ( PLF ) में बुकर प्राइज विजेता लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ( Arundhati Roy ) ने कहा कि हमारी सरकार हिटलर सरकार की तर्ज पर काम कर रही है ( Government doing work on the lines of Hitler )। ( Jaipur News )