राजस्थान में नए जिलों पर जल्द किया जाएगा फैसला, समिति की रिपोर्ट बनेगी आधार

New District in Rajasthan : राजस्व मंत्री Harish Choudhary ने Rajasthan Vidhan Sabha में बताया कि नवीन जिलोें ( New District Build in Rajasthan ) के गठन एवं पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया ( Process ) शुरू की जाएगी।