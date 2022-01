petrol, diesel and liquor under GST: पेट्रोल डीजल और शराब, जीएसटी के दायरे में लाए सरकार

व्यापारियों को मिलने सोशल सिक्यूरिटी ( social security ), आम बजट पूर्व की गई परिचर्चा

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश की अर्थव्यवस्था ( Rajasthan economy ) में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। इसलिए केंद्रीय बजट में राजस्थान की जरूरतों का विशेषरूप में ध्यान दिया जाना ( petrol, diesel and liquor under the ambit of GST ) जरूरी है। यह परिचर्चा इसी उद्देश्य से की गई थी।

जयपुर Published: January 08, 2022 10:08:05 am

फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से आम बजट पूर्व परिचर्चा की गई। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर सांसद रामचरण बोहरा ने भाग लिया। फोर्टी की ओर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी, महामंत्री नरेश सिंघल, मुख्य सचिव गिरधारी खंडेलवाल, सीडोस के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने शिरकत की। परिचर्चा में प्रमुख कर सलाहकार, उद्योगपति और व्यापारी शामिल हुए। इसमें व्यापारियों ने केंद्रीय बजट प्रावधानों में शामिल करने के लिए करीब 40 मुद्दे सरकार के सामने रखें। सभी प्रमुख मांगों को संकलित कर केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए सांसद रामचरण बोहरा को सोंपा गया। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा मोदी सरकार उद्योग, व्यापार और रोजगार को बढ़ाने के लिए तत्पर है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। इसलिए केंद्रीय बजट में राजस्थान की जरूरतों का विशेषरूप में ध्यान दिया जाना जरूरी है। यह परिचर्चा इसी उद्देश्य से की गई थी।



केंद्रीय बजट के लिए प्रमुख मांगें



आयकर में 5 लाख रुपए तक छूट मिलनी चाहिए।

रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक जरूरतों पर 5 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी नहीं हो।

पेट्रोल- डीजल के साथ शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि पेट्रोल- डीजल सस्ता हो और शराब की तस्करी रुक सके।

सीनियर सिटीजन व्यापारियों को पेंशन स्कीम से सोशल सिक्यूरिटी दी जाए।

पार्टनर्शिप फर्मों पर भी सामान्य फर्म की तरह टैक्स रेट लागू की जाए।

सर्विट टैक्स दायरे में आने वालों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन

अनिवार्य 20 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 40 लाख किया जाए।

सीएसआर में किए गए खर्च को धारा 37 में छूट दी जाए।

