मकर संक्रान्ति पर राज्यपाल और स्पीकर की शुभकामनाएं

Governor and Speaker's best wishes on Makar Sankranti मकर संक्रान्ति (14 जनवरी) Makar Sankranti के अवसर पर राजनेताओं ने आम जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कोविड प्रोटोकॉल में त्योहार मनाने की अपील की है।

जयपुर Published: January 13, 2022 06:46:43 pm

Governor kalraj mishra

राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी बधाई—

Governor कलराज मिश्र ने मकर संक्रान्ति के अवसर पर अपने संदेश में देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा निरोगी जीवन की कामना की है।राज्यपाल Governor मिश्र ने कहा है कि मकर संक्रान्ति का पर्व हमारे देश की विविधतापूर्ण एवं समरस संस्कृति का प्रतीक है। राज्यपाल Governor मिश्र ने कहा है कि कोरोना काल को देखते हुए सभी कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाएं।

विधानसभा अध्यक्ष की शुभकामनाएं विधानसभा अध्यक्ष Speaker डॉ. सी.पी. जोशी ने भी मकर सक्रांति के पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष Speaker डॉ. जोशी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारतीय धार्मिक परंपरा में मकर सक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण में आता है और इसीलिए उस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी दी शुभकामनाएं— भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी मकर सक्रांति के त्योहार पर राजस्थान की जनता को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने एक बयान में कहा कि मकर संक्रान्ति का पर्व हमारे जीवन में खुशहाली लाएंं। देश और प्रदेश की जनता की प्रगति हो और हर जगह उल्लास का माहौल बने। सभी सावधानी से त्योहार मनाएं।

