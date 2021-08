राज्यपाल ने झंडारोहण किया

जयपुर, 15 अगस्त। राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra ) ने रविवार को यहां राजभवन ( Raj Bhavan ) में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। इसके बाद राज्यपाल मिश्र ( Governor Mishra ) ने पांचवीं बटालियन आरएसी गारद की सलामी (took the salute of the 5th Battalion RAC Guard) ली। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra )ने राजभवन परिसर ( ( Raj Bhavan Campus) स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और मिठाई वितरित कर उनका उत्साहवद्र्धन किया। कोविड के कारण राजभवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संक्षिप्त और सादगीपूर्ण तरीके से झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर के उद्यान में कदम्ब और तालवृक्ष का पौधरोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल सहित राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उर्पिस्थत रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र के संदेश का वाचन जिला स्तरीय समारोहों में करवाया गया।