राज्य के विकास के लिए बनाया है 15 सूत्रीय कार्यक्रम - राज्यपाल

जयपुर

Governor Kalraj Mishra : राज्यपाल कलराज मिश्र ( Governor Kalraj Mishra ) ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बुधवार को मीडिया से आॅनलाइन वार्ता की। इस दौरान राज्यपाल ने एक साल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को साझा किया। राज्यपाल ने आने वाले वर्षों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि वे चाहते है कि राज्य का सर्वागींण विकास हो।

राज्यपाल ने राज्य के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम ( 15-point program for the development of the state ) बनाया है। इनमें बालक, बालिका, युवा, महिलाओं सहित उच्च शिक्षा के उन्नयन, वर्षा जल के संग्रहण, स्वस्थ राजस्थान और विलुप्त होती लोक कलाओं के सहजने की कार्य योजना को समाहित किया है। इसके साथ ही राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना और जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका को कम से कम 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकताओं में शामिल किया है। ‘रोजगार आपके द्वार‘‘ के तहत रोजगार वैन चलाकर काॅरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से राजस्थान मे कम से कम 10 रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्यपाल एक साल में 20 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं।

एक्सीलेंसी सेंटर की होगी स्थापना

विशेष जरुरत वाले बच्चों के संबंध में भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन पर सर्वे और संभाग एवं जिले स्तर पर सेन्टर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। साथ ही सामान्य अस्थि संबंधी दिव्यांगों की सुधारात्मक सर्जरी की व्यवस्था करवाने के साथ ही नीति आयोग की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत एशपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (आकांक्षी जिलों) की भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार निगरानी एवं पर्यवेक्षण की रणनीति तैयार की जाएगी।

जागरूकता कार्यक्रम होंगे

राज्यपाल मिश्र ने बताया कि सभी राजकीय भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूूजल पुनर्भरण व्यवस्था की प्रभावी पालना जरूरी है। रेड क्रास सोसायटी की गतिविधियों में तेजी लाकर आम जनता में अंगदान, टाॅय बैंक एवं चिकित्सीय उपकरण वितरण हेतु जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे

शिक्षा तंत्र का किया जाएगा विकास

रोजगार एवं कौशल विकास के लिए राज्य में स्टीम-सी (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कृषि, गणित-कम्प्यूटर) शिक्षा तंत्र का विकास किया जायेगा। अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में तकनीकी व्यवसाय एवं आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर की स्थापना भी की जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालय के तंत्र का एकीकरण होगा। समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व छात्रों का एल्यूमिनाई नेटवर्क तैयार कर राज्यपाल राहत कोष में अधिक से अधिक दान और दानदाताओं के अनुसार विकास कार्य करवाए जाने की योजना है। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क/संविधान स्तंभ और राजभवन में संविधान पार्क, संविधान स्तम्भ, विवि पार्क, संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

कलाओं को सहजने के लिए होगा काम

इसके साथ ही लोक कलाओं को सहेजने, जनजाति क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने, राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन भी किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में काॅरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं सब सेन्टर्स का निर्माण कराने के साथ ही अनुसूचित क्षेत्र मे असंक्रामक रोगों तथा जीवनशैली से संबंधित रोगों के बारे में जागरुकता बढ़ा इनकी रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने कार्यकाल की अन्य उपलब्धियों और कामकाजों की जानकारी भी साझा की।