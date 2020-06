राजहंस ( ग्रेटर फ्लेमिंगो ) ने इस बार नहीं छोड़ा अपना स्थान

वैश्विक महामारी कोरोना ( Corona Pandemic ) के चलते पिछले तीन महीनों में लोग घरों में थे, लेकिन इस बार चंबल नदी के किनारे ( Bank of Chambal River ) रहने वाले राजहंस-ग्रेटर फ्लेमिंगो ( Greater Flamingo ) भी गर्मी के दिनों में ( In Summer ) अपना स्थान नहीं छोड़ रहे ( Not leaving their place ) है। ( Jaipur News )