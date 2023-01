बारिश लेकर आई दूल्हे के घोड़ी की मौत,दूल्हे के उतरते ही प्राणघातक करंट

जयपुर Jan 29, 2023

Groom death in udaipur brought by rain fatal current he got off the mare: उदयपुर में शनिवार शाम बरसात कई जगह आफत बन गई। अम्बामाता थाना क्षेत्र के मस्तान बाबा रोड पर स्थित एक वाटिका में चल रहे शादी समारोह में करंट से घोड़ी की मौत हो गई।