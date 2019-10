शराब मुक्त नहीं रह गया गुजरात, देख लो सबूत

Gujarat is no more alcohol-free now.इस साल डूंगरपुर पुलिस ने 8 जुलाई को रतनपुर बॉर्डर पर 15 लाख की शराब पकड़ी, ये गुजरात जा रही थी। इसी साल 28 जुलाई को बाडमेर में गेहूं के बोरों के नीचे छुपकार 735 पेटी शराब गुजरात जा रही थी, बाडमेर में पकडी गई। पिछले साल भीलवाडज्ञ में 26 अक्टूबर को 18 लाख की शराब पकडी थी, गुजरात ले जाई जा रही थी। 25 अक्टूबर 2018 को सिरोही में रीको क्षेत्र से बिस्कुट के बॉक्स में छुपाकर बीस लाख की शराब गुजरात भेजी जा रही थी पकडी गई।