जिसे छात्रा समझकर गंदे मैसेज कर रहे थे गुरुजी, वो भाई निकला और गुरुजी को मिलने बुला लिया फिर

Guruji, thinking that the students were doing dirty messages, he came out and called Guruji again..परिवार के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो गुरुजी को मिलने के लिए बुला लिया और छात्रा के मोबाइल से ही मैसेज भेज दिया। जब गुरुजी आए तो उनको तबियत से पीटा गया और पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया अब वीडियो वायरल हो रहा है।