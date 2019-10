राजस्थान के कई इलाकों में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि ने मचाया कोहराम, टिनशेड उड़े, कई पेड़ और पोल धराशाही

Hailstorm in Rajasthan : राजस्थान से इस बार मानसून ( Monsoon 2019 ) विदा होने के मूड में नहीं है। अब तो अगले सप्ताह तक ही दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई होगी। आज सोमवार को अजमेर जिले के पीसांगन क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और आसमान में घनघौर काली घटाएं छा गई। देखते-देखते बरसात ( Heavy Rain in Rajasthan ) का दौर शुरू हो गया। जिससे वातावरण में ठंडक छा गई। वहीं बाड़मेर में तूफानी बारिश ( Thunderstorm in Rajasthan ) ने कहर मचा दिया है...