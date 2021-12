India Handicraft Fair: इंडिया हैंडीक्राफ्रट फेयर में जुटे देशभर के हस्तशिल्पी

India Handicraft Fair:

पहले दिन उमड़ी भीड़, लोगों ने जमकर की खरीदारी

India Handicraft Fair: वुडन आइटम, पॉटरी, बनारसी साड़ियां, हस्तशिल्प के कई और नायाब नमूने। देशभर के हस्तशिल्प आइटम से गुलजार रहा मेला। विजिटर्स ने यहां के हैंडीक्राफ्ट आइटम खूब पसंद किए। श्री हरे कृष्णा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से शुक्रवार से सात दिवसीय इंडिया हैंडीक्राफ्रट फेयर 2021 की शुरुआत हुई। स्टेच्यु सर्किल स्थित होटल हवेली में चल रहे फेयर में 23 दिसंबर तक देश के नामी हस्तशिल्पियों के उत्पाद बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह डीसीएच, एनएसआईसी, सिडबी और कोयर बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस एक्सपो की संयोजक सोनिया ने बताया कि बीकानेर और जैसलमेर में फेयर लगाए जाने के बाद यह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अवॉर्डी हस्तशिल्पियों के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन्हें खरीदार खूब पसंद कर रहे हैं। फेयर में 80 से ज्यादा स्टॉल पर कई राज्यों की खासियत देखने को मिल रही है। इसमें पंजाब और सहारनपुर का लकड़ी का फर्नीचर, दिल्ली, गुजरात, असम के हथकरघा के उत्पाद, चंडीगढ़ की फुलकारी, बनारस की साड़ियां, लेदर आइटम्स को बिक्री के लिए रखा गया। इस एग्जिबिशन में एंट्री निशुल्क है।

Handicrafts from all over the country gathered in India Handicraft Fair