इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कही ये बड़ी बात...संसदीय समिति भी रह गई हैरान

जयपुरPublished: Jan 10, 2023 09:12:18 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Hanuman Beniwal said this big thing about electric vehicle… even the parliamentary committee was surprised : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के साथ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते हर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहता लेकिन इनकी दरें बहुत अधिक हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। इसके लिए सब्सिडी वृद्धि एक कदम हो सकता है।