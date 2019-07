विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी : सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले - 'सरकार को भुगतना पड़ा है मीडिया को छेड़ना'

विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी : सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले - 'सरकार को भुगतना पड़ा है मीडिया को छेड़ना'

Budget session of Rajasthan Assembly : विधानसभा में इस बार मीडिया पर पाबंदी ( Media Limits in Rajasthan Vidhan Sabha ) लगाई गई। फैसले के तहत मीडियाकर्मियों को मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के किसी नेता से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं, Nagaur MP Hanuman Beniwal ने पत्रिका से खास बातचीत में विधानसभा में मीडिया पर पाबंदी ( Media Ban in Rajasthan Vidhan Sabha ) को 'अलोकतांत्रिक' बताते हुए इस फैसले की निंदा की।