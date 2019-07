किसान आत्महत्या मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भरी हूंकार, आंदोलन करने की दी चेतावनी

Farmer Suicide in Rajasthan : राजस्थान में लगातार किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है। Farmer Suicide को लेकर Nagaur MP Hanuman Beniwal ने Congress Government को घेरा और आंदोलन ( Protest ) करने की चेतावनी दी। Beniwal Warning for Protest in Farmers Suicide Issue