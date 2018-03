Happy New Year 2018 पर प्रियजनों को इन Messages के जरिए दें शुभकामनाएं और बनाएं नया साल ‘Happy’

बहुत जल्द साल 2017 हमारे लिए पुराना हो जाएगा और साल 2018 एक नया एहसास ले कर आएगा। Happy New Year 2018 के मौके पर लोगों के मन में एक नया उत्साह रहता है। यह दिन विश्व में हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर से भरा होता है। भारत के साथ-साथ विश्व के सभी देश नए साल के शुरुआत पर जश्न मनाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिल कर इस दिन का मज़ा उठाते हैं। Happy New Year 2018 के पहले दिन में सबको Wish या सुभकामनाएँ देने का एक अलग ही महत्व होता है।

लोग इस दिन गाना गाते हैं, नाचते हैं, तरह-तरह के खेल खेलते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फ़िल्में देखने जाते हैं। शहरों की बात तो छोड़ें गाँव में भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 31 दिसम्बर की रात के 12 बजे, Happy New Year 2018 से एक दिन पहले लोग जश्न मनाते हैं खूब सारे पटाखे भी फोड़ते हैं। लेकिन इस नए साल पर अपने प्रियजन को खुश करने के लिए आप एक ऐसा अनोखा काम कर सकतें है, जिससे इस ख़ुशी में और भी चार-चाँद लग जाएंगे, अपने प्रियजनों को ऐसा मैसेज भेजे जिसे पढ़ने के बाद आप के मित्र, रिश्तेदार भी हो जाएं प्रसन्न।

ऐसे में Happy New Year 2018 की Greetings, WhatsApp, Facebook, Google+ पर हम अपने दोस्तों को, दूर बैठे परिवार वालों को संदेश भेजते हैं। हम भी आप के लिए लाए हैं ऐसे ही मैसेज जो आप इस नए साल के मौके पर भेज सकते है, तो घर वालों से पहले आप करें उन्हें व्हाट्स ऐप कुछ ऐसा मैसेज जिसे पढ़ के हो जाए वह ख़ुश।

शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते

बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते

हम तो वो है जो नया साल विश करने के लिए

एक जनवरी का इंतज़ार नहीं करते!

।। नया साल मुबारक हो।।

आपके सारे गम खुशियों में तोल दूँ,

अपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूँ!

कोई मुझसे पहले न बोल दे,

इसलिए सोचा क्यों न

आज ही आपको हैप्पी न्यू इयर बोल दूँ!

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर;

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर!

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर;

पुरानी यादें सोचकर उदास न हो तुम!

नया साल आया है चलो

"धूम मचाले, धूम मचाले धूम!"

डे बाई डे तेरी खुशियां हो जायें डबल

तेरी जिंदगी से डिलीट हो जायें सारे ट्रबल

खुदा रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड

फिट तेरे लिये न्यू इयर हो सुपर डुपर हिट

हर साल आता है, हर साल जाता है;

इस नये साल में आपको वो सब मिले;

जो आपका दिल चाहता है। नया साल मुबारक।

भुला दो बिता हुआ कल,

दिल में बसो आने वाला कल,

हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी पल,

खुशियाँ ले कर आयेगा आने वाला कल! नए वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनायें

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,

जो नहीं किया वो भी कर बैठते हैं,

नए साल की आने की खुशियाँ तो सब मानते हैं,

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मानते हैं ! नव वर्ष 2018 मंगलमय हो

आ गया है नया साल,

इस नए साल में करें कामना,

की यह सभी को रखे खुशहाल,

जो है है गरीब एयर कंगाल, उसको बना दे मालामाल,

देश के भ्रष्टाचार को मिटा दें, और बना दें देश को महान !

नए वर्ष 2018 की शुभकामनाएं

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला;

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला;

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला!

नया साल मुबारक