बांसखोह।

राम से बड़ा राम का नाम। यह प्रेरक शब्द सार्थक हुए 12 साल से चल रहे रामनाम जप यज्ञ से। अरावली पहाडिय़ों की गोद में बसे क्षेत्रवासियों की आस्था के प्रमुख केन्द्र नईनाथ धाम स्थित बालाजी मंदिर में 12 साल पहले शुरू हुुआ नियमित रामायण पाठ का सद्कार्य अनवरत जारी है।

नियमित पाठ के लिए बनी विद्वान पंडि़तों की टीम और भोले के दरबार में आनेवाले श्रद्धालुओं ने यह क्रम कभी टूटने नहीं दिया। जिसकी बदौलत 12 साल में यानी करीब 1 लाख 5 हजार 120 घंटे से लगातार रामायण पाठ चल रहे हैं। इन वर्षों में 4380 पाठ किए जा चुके हैं।

बालाजी मंदिर के महंत वीरदास महाराज ने सन् 2006 में श्रीराम अन्नपूर्णा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रद्धालुओं की एक समिति बनाकर मंदिर पर रामायण पाठ का शुभारम्भ कराया। कई बार रामायण समस्याएं भी आई लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई। इस बार चैत्र नवरात्र में रामायण पाठ का यह संकल्प पूरा हो गया।

रामायण पाठ के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अब 21 कुण्डीय श्रीराम मारुति महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। यह यज्ञ 16 से 24 मई तक होगा। यज्ञ समिति 28 मार्च को रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेशजी आमंत्रण देने जाएगी। बालाजी मंदिर महंत वीरदास के तत्वाधान में 2011, 2014 में 21-21 कुण्डीय श्रीराम मारुति महायज्ञ कराए जा चुके हैं।

On the sacred n auspicious occasion of #RamNavami, my best wishes n greetings to all. May Shri Ram bless us wd power of his wisdom n boundless compassion.

As we celebrate birth of Lord Ram, may we remember his courage, virtues n all embracing qualities,which united n inspired all pic.twitter.com/u764LWEVHx