हरीश साल्वे ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसेल नियुक्त

देश के जाने-माने वकील एवं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ( Eminent lawyer of India and former Solicitor General of India ) हरीश साल्वे ( Harish Salve ) को 'इंग्लैंड एंड वेल्स बार' के लिए क्वीन्स काउंसेल (क्यूसी) ( Queen's Counsel -QC of Brirain ) नियुक्त ( Appointed ) किया गया है। ( Jaipur News )