चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से परिलाभ क्यों नहीं-हाईकोर्ट

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने (education secratary ) शिक्षा सचिव, (elementray and Secondary education Director) प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक और (Bharatpur DEO) भरतपुर डीईओ से (fourth Classs employees) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी (First Date of Appointment ) प्रथम नियुक्ति तिथि से (Seniority and other benefits) वरिष्ठता सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर जवाब मांगा है।