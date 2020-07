यूनिवसिर्टी से परीक्षा आयोजन और फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने मांंगा जवाब

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने (Rajasthan university) राजस्थान यूनिवर्सिटी के (VC) वीसी और (Dean Law Deptt) विधि संकाय के डीन से (conducting exams) परीक्षा आयोजन के निर्णय और (recovery of fee without conducting exams) बिना परीक्षा के परीक्षा फीस सहित (other Heads) अन्य मदों में (Fee Recovery) फीस वसूली पर (reply) जवाब मांगा है।