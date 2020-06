हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां को खोलने के संंबंध में मांगा जवाब

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Lock Down) लॉक डाउन में बंद किए (Hotel) होटल और (restaurant) रेस्तरां आदि को (Opening) खोलने के संबंध में (CS) मुख्य सचिव,(ACS Home) एसीएस होम और (Fereation of hotel and restraurant) फैडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से (Reply) जवाब तलब किया है।