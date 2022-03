आज से तीन दिन तक कार्य बहिष्कार पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक

चार सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर बैठे धरने पर

जयपुर

प्रदेश के अस्तपालों में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक आज से तीन दिन के कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। चार सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मार्गदर्शक कार्मिक अस्पतालों में से कार्यव्यवस्था छोड़कर जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंच कर धरने पर बैठ गए हैं। अखिल राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हितेश राठौड़ ने बताया चार सूत्रीय मांगों को लेकर 7 से 9 मार्च तक सभी कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार शुरू किया है। रविवार से ही सभी जिलों से स्वास्थ्य मार्गदर्शकों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू गया था। धरने पर बैठे आशीष उपाध्याय ने बताया कि हमारा अपाइनमेंट ठेका कंपनी से किया गया है। यह ठेका प्रथा अब बंद की जानी चाहिए। क्योकि ठेका कंपनी अल्पवेतन में कर्मचारियों का शोषण करती है।वहीं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के तहत हमें स्वास्थ्य मार्गदर्शक लगाया जाए। वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपए किया जाए और एनएचएम में शामिल किया जाएगा। इन सभी मांगों को मनवाने के लिए कार्य बहिष्कार कर आए हैं। प्रदेश भर में करीब दो हजार स्वास्थ्य मार्गदर्शक लगे हुए है। जो सरकारी अस्पताल या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल के पर्ची काउंटर, ओपीडी, आइपीडी ,लैब सहित मरीजों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व अन्य योजनाओं की जानकारी देने में सहयोग करते हैं।

on work boycott for three days from today