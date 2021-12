Corona In Rajasthan: चिकित्सा मंत्री लोकार्पण में व्यस्त, कोरोना से जनता त्रस्त

Corona In Rajasthan:

- एक दिसंबर के बाद कोरोना पर कोई बैठक नहीं

- इस महीने 3 मौतों के बाद भी नहीं बनी कोई रणनीति

- मंत्री सिर्फ लोकार्पण, विमोचन और यात्रा में हैं व्यस्त

Corona In Rajasthan: प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की शुरुआत के बीच इस महीने में कोरोना संक्रमण से तीन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अभी भी एक्शन मोड में नहीं आए हैं। लगातार दौरे और लोकार्पण में मंत्री व्यस्त हैं और जनता कोरोना संक्रमण से त्रस्त हो रही है। अभी प्रदेश में 259 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसी बीच 13 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि भी हो चुकी, लेकिन चिकित्सा मंत्री की ओर से इस मामले में कोई नई रणनीति सामने नहीं आई है और ना ही वे कोरोना संक्रमण को यहीं तक रोकने को लेकर कोई गंभीर निर्णय ले पाए हैं। 22 नवंबर को चिकित्सा मंत्री बनने और 24 नवंबर को कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अब तक सिर्फ दो बार विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सिर्फ कोरोना संबंधित जानकारी ली है और बजट घोषणाओं की समीक्षा की है। जबकि अब राज्य के लोगों को इस तीसरी लहर से बचाने के लिए एक्शन मोड की जरूर है।

Medical Minister busy in the launch, public stricken by Corona