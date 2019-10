HEALTH NEWS : सर्दी के साथ बढ़ा कई बीमारियों का खतरा, ध्यान रखें इन बातों का

HEALTH NEWS IN HINDI : सुबह-शाम हल्की हल्की सर्दी का अहसास हमे होने लगा है। ( Winter ) बदलते मौसम का असर सीधे-सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है । थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम सर्दी,जुकाम,खांसी जैसी कई बीमारियों की चपेट में आ सकते है ( Risk of many diseases in winter ) । ऐसे में आपको इन बीमारियों के बार में जानकारी और उनके बचाव के बारे में बता होना जरूरी है ( Diseases in Winter ) ।

सर्दी में बढ़ जाता है इन बीमारियों का खतरा

-सर्दी और खांसी,झुकाम

सर्दी के मौसम में अक्सर आप गर्म कपड़े पहनने में लापहवाही करते है । कभी कभी इन लापरवाही से आप कई बीमारियों की चपेट में आ जाते है । अगर आपने अच्छे से सेहत का ध्यान नहीं रखा तो यह खांसी, जुकाम और गले में खराश का कारण बन सकती है।

बचाव-अगर आपकों इस मौसम में इन बीमारियों से बचना है तो ठंडी चीजों को खाना-पीना बिल्कुल बंद कर दें। शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर रखें। गले में खराश है तो नमक को गर्म पानी में मिलाकर गरारा करें।



-सांस की समस्या

अक्सर सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामने करना पड़ता है । ठंड के मौसम में उन्हे सांस लेने में काफी दिक्कते होती है ।

बचाव-अगर ठंड में सांस लेने में दिक्कत होती है तो अपने साथ में दवा जरूर रखें। खुद को गर्म रखने की कोशिश करें।

-सिर में दर्द

अक्सर ठंड़ के मौसम में सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है । कई बार ये सिर दर्द काफी भयंकर रूप ले लेता है और आपको दवाई भी खानी पड़ जाती है।

बचाव-आप जब घर में रहे या घर से बाहर निकले तो ठंडी हवाओं से बच कर रहें। सिर को मफलर, टोपी या स्कार्फ से ढककर रखें ताकि हवा कानों के जरिए आपके शरीर तक ना पहुंचे ।

- जोड़ों में दर्द की समस्या

ठंड के दिनों में जोड़ों में दर्द की समस्या आम हो जाती है। खासकर बुजुर्गों को इससे बहुत परेशानी होती है।

बचाव-सर्दी के दिनों में जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है । इस दर्द से बचने के लिए आप गर्म तेल की मालिश जरूर करें। भले ही सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। घर से बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़े पहने। इसके साथ ही खान-पान का खास ध्यान रखें।

-पेट में गड़बड़ी

सर्दियों में खानपान की वैरायटी बढ़ जाती है और हम हैवी डाइट लेने लगते हैं, जिससे पाचनतंत्र गड़बड़ा जाता है और हमे पेड़े से सम्बंधित बीमारियों होने का खतरा बढ़ जाता है ।

बचाव- सर्दियों क् मौसम अधिक खाना ना लेवें। साथ ही हेल्दी खाना खाएं। बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से दूर रहें।