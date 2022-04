स्वास्थ्य पेशेवरों की योग्यता से खिलवाड़, सरकारें और निजी क्षेत्र नहीं कर रहे परिवार चलाने जितना भी भुगतान

हेल्थ वॉरियर्स का सरकारें और निजी क्षेत्र मिलकर जमकर आर्थिक शोषण कर रहे

विकास जैन जयपुर. कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लोगों की जिंदगियां बचाने वाले हेल्थ वॉरियर्स का सरकारें और निजी क्षेत्र मिलकर जमकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों, फिजियोथैरेपिस्ट और पैरामेडिकल के पेशेवर दक्ष को इंटर्नशिप के दौरान तो शर्मनाक मानदेय दिया जा रहा है, वहीं राजस्थान सहित कई राज्य सरकारें तो नई नौकरी के समय इन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान कर रही है। जबकि यह ऐसा संवर्ग है, जो अस्पतालों में हर समय मौजूद मिलता है।

