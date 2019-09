heavy rain चित्तौड़गढ़ के स्कूल में कल से फंसे हैं 350 विद्यार्थी और 50 टीचर्स

विदाई से पहले दक्षिण-पश्चिमी मानसून फिर सक्रिय हो गया है। हाड़ौती अंचल में बीते दो दिन से भारी बारिश का दौर चल रहा है। इसके चलते कोटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में बीते दिन से भारी बारिश का दौर चल रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के कारण कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। राणा प्रताप बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण परेशानी और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश और संपर्क सड़कों पर पानी की भारी आवक के कारण यहां के एक स्कूल में 350 से अधिक विद्यार्थी और करीब 50 टीचर्स कल से स्कूल में फंसे हुए हैं। स्थानीय गांव वाले इन सभी लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल में फंसे ये सभी लोग अब पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी भी जारी रहने के कारण समस्या बढ़ गई है।

Rajasthan: More than 350 students & 50 teachers are stuck at a school in Chittorgarh since yesterday, as roads are blocked due to heavy discharge of water from Rana Pratap Dam. Locals are providing immediate assistance & food to the students & teachers. pic.twitter.com/QbW5XJjJY5