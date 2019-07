राजस्थान में भारी बारिश से जल प्रलय, चाकसू में टूटे बांध और तालाब, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

Dam Broken Due to Heavy Rain in Rajasthan : राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह बारिश कहर ( Rain Effect in Rajasthan ) बनकर बरसी। Heavy Rain से कई Dam, तालाब और एनिकेट के टूटने ( Dam Broken in Rajasthan ) का सिलसिला शुरु हो गया। Rajasthan में IMD ने अगले 24 घंटे में मेघगर्जना के साथ एक दो स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश ( Heavy rain warning in Rajasthan ) होने की संभावना जताई है।