राजस्थान में सूखा! बिहार-असम में भारी बारिश, बाढ़, CM गहलोत ने पीड़ितों के लिए जताई संवेदना

जयपुर। राजस्थान में जहां लोग बेसब्री से बारिश ( rain in rajasthan ) का इंतजार कर रहे हैं वहीं देश का एक हिस्सा बाढ़ से पीड़ित चल रहा है। बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार और असम बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम समेत कई राज्यों में हालात बदतर हैं। असम के 25 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने बिहार और असम में बाढ़ ( Flood in Bihar/Assam ) को लेकर चिंता जताई है साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र की स्थिति जल्द सुधरने की कामना भी की है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'भारी बारिश और बाढ़ से ग्रसित #Assam और #Bihar में स्थिति बहुत चिंताजनक है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं जल्द ही क्षेत्र में पीड़ितों को राहत मिलने के लिए कामना करता हूँ..'

The situation in #Assam and #Bihar caused by heavy rains & #floods is very worrying. My thoughts go out to the families of victims. Wish the injured recover soon. #AssamFloods #BiharFloods

आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश ? और बाढ़ से जिलों की स्थिति बेहद खराब चल रही है। असम में बाढ़ के कारण 26 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ की स्थिति में सुधार के कोई आसार नहीं मिल रहे हैं। असम में इस साल बाढ़ से अभी तक 11 लोगों की मौत हो गयी है। वहीं, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से बिहार की नदियों में उफान के कारण लाखों आबादी बाढ़ की चपेट में आ गयी वहीं इस दौरान चार लोगों की मौत भी हो गई। पीड़ितों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं जहां उन्हें बाढ़ से बचाकर पहुंचाया जा रहा है।