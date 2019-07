​राजस्थान: बारिश से ग्रामीण इलाकों में बिगड़े हालात, बांध टूटने से कई गांवों के संपर्क टूटे

जयपुर। heavy rain in jaipur Rural: राजस्थान के कई हिस्सों में शनिवार को भी बारिश को दौर जारी रहा। जयपुर व जिले के बस्सी ( Heavy Rain in Bassi ), चाकसू ( Heavy Rain in Chaksu) सहित कई इलाकों में सुबह से ही कई रिमझिम तो कई तेज बरसात हुई। बारिश से कई बांध, तालाब और एनिकेट के टूटने का सिलसिला शुरु हो गया। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश बस्सी में हुई है। यहां साढ़े आठ इंच (211) एमएम पानी बरसा। कोटखावदा में 188, चाकसू में 181, कानोता 106 और सांगानेर में 102 एमएम बारिश हुई।

बस्सी की ग्राम पंचायत फालियावास में देर रात बांध टूट गया। चाकसू में गोलीराव तालाब में तीन जगह सुराग हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंचकर सुराग बंद करने का काम किया जा रहा है। बाड़ापदमपुरा के रामपुरावास गोनेर में तालाब टूटने के बाद मकानों में पानी भर गया।

Video: जयपुर में भारी बारिश, चाकसू में बाढ़ के हालात, देखें द्रव्यवती नदी का नजारा

चाकसू में बिगड़े हालात, एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा

भारी बारिश से चाकसू क्षेत्र में हालात बिगड़ गए है। क्षेत्र के रावता वाला बांध, भोज्याडा वाला बांध टूटने से आधा दर्जन कॉलोनियां जलमग्न हो गई। सरकार की जन सहभागिता आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स में करीब आधा दर्जन लोग फंस गए। सूचना पर तहसीलदार अनिल चौधरी व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को निकाला। वहीं गोलीराव तालाब में सुराग हो गया। सूचना पर तहसीलदार अनिल चौधरी मौके पहुंचे। जेसीबी मिशन के यह सुराग को बंद करने का काम किया जा रहा है।

जयपुर, सीकर, बारां में 6 इंच बारिश, पांच की मौत, स्कूलों में अवकाश के लिए एडवाइजरी जारी



बांध टूटा, प्रशासन नहीं पहुंचा मौके पर

बस्सी में सबसे अधिक बारिश हुई। तेज बारिश के कारण फालियावास में बांध टूटा गया। लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक को कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया। इससे गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

टहटडा में भारी बारिश के कारण रात को टूटा बांध

देवगांव. ग्राम पंचायत फालियावास का बांध देर टूट गया। इससे दजनों गांवों का संपर्क टूट गया। गौरतलब है कि इस बांध में करीब 25 वर्ष बाद पानी आया है। जानकारी के अनुसार बांध करीब 15 से 20 फुट ऊंचा है और 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ है।

बांध के टूटने से चार से पांच एनीकट तेज बहाव में टूट गए। जिससे कई छोटे बड़े गांव का संपर्क कट गया। विद्युत सप्लाई ठप हो हो गई। बांध के टूटने से की खिजुरिया ब्राह्मणान में नदी के बहाव क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने से कानोता सांभरिया सड़क मार्ग पूरी तरह ठप हो चुका है।