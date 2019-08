राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में झमाझम बारिश, चंबल नदी उफान पर, जोधपुर में दिन में ही रात जैसा नजारा

Heavy Rain in Rajasthan after IMD Alert : राजस्थान में एक बार फिर Monsoon 2019 सक्रिय हो गया है। प्रदेश के करीब आधा एक दर्जन जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। इस दौरान कई जिलों के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी लोगों ने बारिश ( Rain in West Rajasthan ) से राहत महसूस की। Kota, Bundi, Pali, Jodhpur, Jaisalmer में बारिश हुई।