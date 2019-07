मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, सड़कें बनी दरिया

मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, सड़कें बनी दरिया

Heavy Rainfall in Rajasthan : राजस्थान में Monsoon 2019 की दस्तक के करीब दो सप्ताह बाद जमकर बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) का दौर शुरू हुआ है। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में मेघ जमकर मेहरबान ( Rain in Jaipur Today ) हुए। बारिश होने से किसानों ( Farmers ) को बड़ी राहत मिली।