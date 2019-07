मौसम विभाग के 'अलर्ट' के बाद राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश, यहां नदियां-नाले उफान पर

Heavy Rain in Rajasthan Today : IMD की चेतावनी के बाद राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज ( Weather in Rajasthan ) बदल गया। प्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में मानसून पूर्व ( Monsoon Rain in Rajasthan ) का दौर चला जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने एक दर्जन जिलों में आॅरेंज अलर्ट ( Orange Alert in Rajasthan ) की चेतावनी जारी की है।