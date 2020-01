Snowfall : नेपाल में हिमस्खलन, सात लापता

Snowfall : नेपाल के पश्चिमी कास्की जिले में शुक्रवार को हुए हिमस्खलन के बाद से चार दक्षिण कोरियाई नागरिक और तीन नेपाल के निवासी लापता है। राहत एवं बचावकर्मियों ने शनिवार को 150 से अधिक विदेशी पर्यटकों को बचा लिया। Heavy snowfall and avalanches have hindered the efforts of rescuers to save seven trekkers including four South Korean nationals gone contactless after an avalanche hit a famous trekking route in western Nepal.