बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए व ई का बड़ा खतरा

Hepatitis A and E: Change In The Weather इन दिनों Hepatitis A and E के Patients में Increasing होने लगी है। Rainy Season में यह Disease बहुत तेजी से फैलती है। हेपेटाइटिस ए व ई मुख्य रूप से मूंह से शरीर में जाने वाले Food And Drink के कारण होता है। इसलिए इन दिनों खाने-पीने की चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। Government व Private Hospital के Outdoor में भी दिनों इन बीमारियों से पीडि़तों की संख्या में खासा Increas हो रहा है