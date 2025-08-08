Rajasthan: 501 रुपए में जारी कर दिया 4 करोड़ की जमीन का पट्टा, निगम ने सार्वजनिक की निरस्त 30 पट्टों की लिस्ट

दयाचंद्र नोगिया, धर्मेंद्र अग्रवाल, ओम सिंह, प्रमोद अग्रवाल, राकेश शर्मा व संजय शर्मा, ऋषि अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, सुनील ताम्बी, सुनीता ताम्बी, विनोद कुमार, संतोष देवी, शांति कूलवाल, अशोक, गीता देवी, अनुराग अग्रवाल, सुआलाल, गणेशी देवी, लक्ष्मण सिंह, अरुण शुक्ला, जगदीप सिंह, सुंदरी देवी, सरस्वती (श्रवणी) और तुलसी देवी, कांजी, विमला, छोटेलाल, मुकेश वर्मा और रवि गुप्ता के पट्टों में निगम को अनियमितता मिली है। इसके अलावा भूखंड संख्या बी-225, बी-१२६, ए-75ए, बी-71, बी-224, बी-157, बी-244 के पट्टे तो भूखंडधारियों के पास हैं। वहीं, निगम का दावा है कि ये पट्टे निगम की ओर से जारी नहीं किए गए हैं।