8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: 501 रुपए में जारी कर दिया 4 करोड़ की जमीन का पट्टा, निगम ने सार्वजनिक की निरस्त 30 पट्टों की लिस्ट

मामला उजागर होने के बाद जिन लोगों के पट्टे फर्जी थे, उन्होंने भूखंड बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद निगम ने 30 पट्टों की सूची सार्वजनिक कर दी।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 08, 2025

फोटो: पत्रिका

Jaipur News: हैरिटेज निगम के सिविल लाइन्स जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत खूब बंदरबांट हुई। बस्सी सीतारामपुरा में तीन से चार करोड़ रुपए की जमीन का पट्टा निगम ने 501 रुपए में जारी कर दिया।

इसका खुलासा निगम की ओर से करवाई जांच में हुआ है। जांच में 30 पट्टों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन भूखंडों की बाजार में कीमत 80 से 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो पट्टे निरस्त होने की प्रक्रिया में हैं, उनमें से ज्यादातर वर्ष 2023 में जारी हुए थे।

हैरिटेज निगम ने रिपोर्ट बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भेज दी है। दरअसल, मामला उजागर होने के बाद जिन लोगों के पट्टे फर्जी थे, उन्होंने भूखंड बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद निगम ने 30 पट्टों की सूची सार्वजनिक कर दी। साथ ही मौके पर निगम सम्पत्ति के बोर्ड भी लगा दिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार, बनाए जाएंगे 15 नए अध्यक्ष; इन जिलों की आएगी बारी
जयपुर
Govind Singh Dotasara

यों नियम-शर्तों को किया अनदेखा

पिछले कुछ वर्षों में जो पट्टे जारी हुए हैं उसमें नगर नियोजक शाखा को दूर रखा गया है। अभियान के दौरान राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उसकी भी पालना कई प्रकरणों में नहीं हुई है।

राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी

जो रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है, उसमें उन अधिकारियों के भी नाम हैं जो उस समय निगम में कार्यरत थे। इनमें से एक-दो उपायुक्तों से निगम ने जवाब भी मांगा है। हालांकि, इन उपायुक्तों ने पट्टों पर अपने हस्ताक्षर पहचानने से साफ मना कर दिया है।

सभी पट्टों की जांच हो

स्थानीय निवासी कालीचरण और महेश सैनी ने कहा कि बस्सी सीतारामपुरा में जितने भी पट्टे जारी हुए हैं, उनकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दोनों ने बताया कि नौ पट्टे कुछ माह में ही जारी हुए हैं। उनकी जांच के लिए आयुक्त से मुलाकात की है।

जिन भूखंडों के पट्टे फर्जी हैं, उनकी न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त किया जाएगा। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। दो और पट्टों की शिकायत मिली है, उनकी जांच करवाई जा रही है। -निधि पटेल, आयुक्त, हैरिटेज निगम

इनके पट्टों में अनियमितताएं मिलीं

दयाचंद्र नोगिया, धर्मेंद्र अग्रवाल, ओम सिंह, प्रमोद अग्रवाल, राकेश शर्मा व संजय शर्मा, ऋषि अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, सुनील ताम्बी, सुनीता ताम्बी, विनोद कुमार, संतोष देवी, शांति कूलवाल, अशोक, गीता देवी, अनुराग अग्रवाल, सुआलाल, गणेशी देवी, लक्ष्मण सिंह, अरुण शुक्ला, जगदीप सिंह, सुंदरी देवी, सरस्वती (श्रवणी) और तुलसी देवी, कांजी, विमला, छोटेलाल, मुकेश वर्मा और रवि गुप्ता के पट्टों में निगम को अनियमितता मिली है। इसके अलावा भूखंड संख्या बी-225, बी-१२६, ए-75ए, बी-71, बी-224, बी-157, बी-244 के पट्टे तो भूखंडधारियों के पास हैं। वहीं, निगम का दावा है कि ये पट्टे निगम की ओर से जारी नहीं किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र से बन गए टीचर, बीडीओ और स्टेनोग्राफर, SOG जांच में पकड़े गए 24 सरकारी कर्मचारी
जयपुर
SOG

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: 501 रुपए में जारी कर दिया 4 करोड़ की जमीन का पट्टा, निगम ने सार्वजनिक की निरस्त 30 पट्टों की लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.