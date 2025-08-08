Rajasthan: 501 रुपए में जारी कर दिया 4 करोड़ की जमीन का पट्टा, निगम ने सार्वजनिक की निरस्त 30 पट्टों की लिस्ट

Jaipur News: हैरिटेज निगम के सिविल लाइन्स जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत खूब बंदरबांट हुई। बस्सी सीतारामपुरा में तीन से चार करोड़ रुपए की जमीन का पट्टा निगम ने 501 रुपए में जारी कर दिया।
इसका खुलासा निगम की ओर से करवाई जांच में हुआ है। जांच में 30 पट्टों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन भूखंडों की बाजार में कीमत 80 से 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो पट्टे निरस्त होने की प्रक्रिया में हैं, उनमें से ज्यादातर वर्ष 2023 में जारी हुए थे।
हैरिटेज निगम ने रिपोर्ट बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भेज दी है। दरअसल, मामला उजागर होने के बाद जिन लोगों के पट्टे फर्जी थे, उन्होंने भूखंड बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद निगम ने 30 पट्टों की सूची सार्वजनिक कर दी। साथ ही मौके पर निगम सम्पत्ति के बोर्ड भी लगा दिए।
पिछले कुछ वर्षों में जो पट्टे जारी हुए हैं उसमें नगर नियोजक शाखा को दूर रखा गया है। अभियान के दौरान राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उसकी भी पालना कई प्रकरणों में नहीं हुई है।
जो रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है, उसमें उन अधिकारियों के भी नाम हैं जो उस समय निगम में कार्यरत थे। इनमें से एक-दो उपायुक्तों से निगम ने जवाब भी मांगा है। हालांकि, इन उपायुक्तों ने पट्टों पर अपने हस्ताक्षर पहचानने से साफ मना कर दिया है।
स्थानीय निवासी कालीचरण और महेश सैनी ने कहा कि बस्सी सीतारामपुरा में जितने भी पट्टे जारी हुए हैं, उनकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दोनों ने बताया कि नौ पट्टे कुछ माह में ही जारी हुए हैं। उनकी जांच के लिए आयुक्त से मुलाकात की है।
जिन भूखंडों के पट्टे फर्जी हैं, उनकी न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त किया जाएगा। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। दो और पट्टों की शिकायत मिली है, उनकी जांच करवाई जा रही है। -निधि पटेल, आयुक्त, हैरिटेज निगम
दयाचंद्र नोगिया, धर्मेंद्र अग्रवाल, ओम सिंह, प्रमोद अग्रवाल, राकेश शर्मा व संजय शर्मा, ऋषि अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, सुनील ताम्बी, सुनीता ताम्बी, विनोद कुमार, संतोष देवी, शांति कूलवाल, अशोक, गीता देवी, अनुराग अग्रवाल, सुआलाल, गणेशी देवी, लक्ष्मण सिंह, अरुण शुक्ला, जगदीप सिंह, सुंदरी देवी, सरस्वती (श्रवणी) और तुलसी देवी, कांजी, विमला, छोटेलाल, मुकेश वर्मा और रवि गुप्ता के पट्टों में निगम को अनियमितता मिली है। इसके अलावा भूखंड संख्या बी-225, बी-१२६, ए-75ए, बी-71, बी-224, बी-157, बी-244 के पट्टे तो भूखंडधारियों के पास हैं। वहीं, निगम का दावा है कि ये पट्टे निगम की ओर से जारी नहीं किए गए हैं।