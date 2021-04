'No mask no movement' : हेरिटेज नगर निगम ने बनाई वार्ड वाइज टीमें

कोरोना संक्रमण (Corona infection) की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हेरिटेज नगर निगम (Heritage Municipal Corporation) ने 'नो मास्क नो मुवमेंट' अभियान ('No mask no movement' campaign) शुरू कर दिया है। इसके लिए निगम प्रशासन ने वार्ड वाइज 100 टीमें गठित की है। टीम बाजार, कॉलोनियां, सड़कों पर उतरेगी और बिना मास्क मिलने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मास्क भी बांटेंगी, इसके लिए हेरिटेज नगर निगम ने करीब ढाई लाख मास्क खरीदे है।