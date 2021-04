Heritage Municipal Corporation : अफसर उतरे सड़क पर, कराए प्रतिष्ठान बंद

जन अनुशासन पखवाड़े (Public discipline fortnight) में कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) की पालना कराने के लिए हेरिटेज नगर निगम अफसर मंगलवार को सड़कों पर उतरें (Officers get on the streets)। आयुक्त लोकबन्धु और अतिरिक्त आयुक्त मुकुट बिहारी जांगिड़ ने परकोटा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते पाये गये प्रतिष्ठानों को बंद करवाया।