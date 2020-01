Snowfall In Himachal : हिमाचल में पारा हिमांक बिंदु के करीब

Snowfall In Himachal : हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर बुधवार को नए साल (2020) के पहले दिन आंशिक रूप से धूप खिली है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। हालांकि, कई स्थानों पर पारा हिमांक बिंदु के करीब है, जिस वजह से दो जनवरी को बर्फबारी की संभावना है। The hill stations in Himachal Pradesh may ring in a white New Year, as the Meteorological Office on Tuesday has forecast snow in the state from January 2, 2020 onwards .