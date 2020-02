नेहरू को लेकर हो रहीं गलत बातों को इतिहास देगा नकार : मनमोहन

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Ex PM Manmohan Singh ) ने शनिवार को कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को जिस प्रकार से गलत ढंग से पेश किया जा रहा है ( Nehru is being misrepresented ) , उसे एक दिन इतिहास नकार देगा ( One day history will deny ) और सभी तथ्यों को सही परिपेक्ष्य में देखा जाएगा ( All facts will be seen in the right perspective ) । ( Jaipur News )