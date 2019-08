... तो अस्पताल भी दे सकता है बीमारी

Hospital Infection: Patients and Families in the Hospital are ill बरसात के मौसम में Hospitals के अंदर होने वाला Infection कई बार Hospital में आने वाले Patient और उनके Families के लिए परेशानी पैदा कर देता है। जो परिजन मरीज को लेकर अस्पताल आते हैं वे खुद भी Infection के चलते बीमार हो जाते हैं। Doctor खुद मरीजों को यही सलाह देते हैं कि Rainy Season में वे अनावश्यक रूप से अपने Relatives को अस्पताल ना बुलाएं।