देश में नई शिक्षा नीति कैसे हो लागू, मंत्रालय ने शिक्षकों से मांगे सुझाव

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New national education policy) लागू करने से पहले देशभर के शिक्षक और प्रधानाध्यापकों (Teachers and principals) से 31 अगस्त तक सुझाव (suggestion) मांगे हैं। इसके बाद मंत्रालय की ओर से शिक्षा नीति को लागू करने का खाका तैयार किया जाएगा।