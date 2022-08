रीट-2022 की उत्तर कुंजी जारी ,उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का तरीका जानें

कैसे करे आंसर की डाउनलोड

1. ऑफिसियल वेबसाइट www.reetbser2022.in पर जाए।

2. click to view answer key पर क्लिक करे।

3. exam shift Answer key

shift I (L1) Click to view

shift II (L2) Click to view

shift III (L3) Click to view

shift IV (L4) Click to view

पर क्लिक करे।

4. पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जायेगी।