आधार कार्ड से जुडी विशेष ख़बर है। आधार कार्ड इन दिनों लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है। पहले आधार कार्ड लिंक नहीं करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और अब आधार संख्या के गलत उपयोग में लिए जाने की खबरों के बीच हाल ही में UIDAI ने आधार की वर्चुअल आईडी को उपयोग में लेने का आग्रह किया है। UIDAI ने यह कदम आधार से जुड़ें लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है।

आधार की जगह इस्तेमाल होगी VID

आधार संख्या बनाने वाली संस्था UIDAI ने आभासी पहचान यानी वर्चुअल आईडी VID को प्रायोगिक स्तर पर शुरू कर दिया है। जल्द ही ये वर्चुअल आईडी हर जगह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। किसी भी ऐसी जगह जहां आधार कार्ड संख्या को सत्यापन के लिए जरूरत पड़ती है, वहां अब मात्र वर्चुअल आईडी को बताने से ही काम हो जाएगा। इस आईडी को उपयोग में लेने से किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या का पता नहीं लग पाएगा।

UIDAI ने ट्वीट कर दी जानकारी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ट्वीट कर इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। आधार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया है कि शुरू में इस आईडी का उपयोग आधार में पते को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। जल्द ही, सेवा प्रदाता आधार संख्या की जगह पर VID को स्वीकार करना शुरू करेंगे। फिलहाल अभी इसका इस्तेमाल आधार में पते को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही UIDAI ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी वर्चुअल आईडी बना लें।

क्या है वर्चुअल आईडी - VID

वर्चुअल आईडी आधार का 16 अंकों वाला एक टेंपररी नंबर है। VID एक तरह से आधार का क्लोन है। इसमें सिर्फ कुछ ही जानकारियां प्रदत होंगी। वर्चुअल आईडी 1 जून 2018 से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इस आईडी से आधार कार्ड का काम खत्म हो जाएगा, कहीं भी सत्यापन या अन्य कार्य के लिए इस 16 अंकों की आईडी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 1 जून से सभी जगह अनिवार्य हो जाएगी।



ऐसे जनरेट करें अपनी VID

- VID जेनरेट करने के लिए UIDAI की मुख्य वेबसाइट के होमपेज पर जाएं।

- इस पेज पर अपना आधार की 12 अंको वाली संख्या डालें, फिर सिक्योरिटी कोड डालें और SEND OTP कर दें।

- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।

- OTP डालते ही नई वर्चुअल आईडी (VID) जेनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा।

- जैसे ही ये जेनेरेट हो जाएगी तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर VID भेज दी जाएगी। इसमें 16 अंको की संख्या वाली आईडी होगी ये आधार की जगह काम करेगी।

UIDAI launches Virtual ID.

Generate your VID from: https://t.co/8Opr7VubjM

Soon, service providers will start accepting VID in place of Aadhaar number. For now, you can use this for online address update in your Aadhaar from: https://t.co/JwJO4mFXwo pic.twitter.com/CKeWozKQ1e