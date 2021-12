'I am Shakti-Udan' scheme: ‘आई एम शक्ति-उड़ान‘ योजना का होगा शुभारम्भ

'I am Shakti-Udan' scheme: ‘आई एम शक्ति-उड़ान‘ योजना का होगा शुभारम्भ

'I am Shakti-Udan' scheme:

‘आई एम शक्ति-उड़ान‘ योजना का होगा शुभारम्भ

सरकार के तीन साल पूरे होने पर होगा आयोजन

कई और योजनाओं की होगी लॉन्चिंग

मंत्री ममता भूपेश ने ली तैयारियों पर बैठक

'I am Shakti-Udan' scheme: राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर 18 दिसंबर से कई आयोजन होंगे। इस दौराना महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ‘आई एम शक्ति-उड़ान‘ योजना की लॉन्चिंग होगी। इसकी तैयारियों को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ ही स्वस्थ व स्वच्छ नारी की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हम ‘उड़ान’ योजना का शुभारम्भ करने जा रहे है। इसके तहत राजस्थान की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाभांवित किया जाएगा। साथ ही किसी भी कारण से अपनी नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं को पुनः नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘जागृति बैक टू वर्क‘ योजना को भी लॉन्च किया जाएगा।

भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना महिला नीति व आई एम शक्ति योजना के तहत लाखों महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य स्तरीय समारोह में इंदिरा महिला शक्ति की योजनाओं की प्रगति के साथ ही आई एम शक्ति उड़ान योजना की लॉचिंग, चार जिलों में वन स्टॉप सेंटर के भवन लोकार्पण एवं अन्य योजनाओं और उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरणके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यह है योजना

आई एम शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण में प्रदेश की 28 लाख किशोरियां तथा महिलाएं लाभांवित होंगी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित् आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 10 से 45 वर्ष तक आयु की प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

'I am Shakti-Udan' scheme will be launched