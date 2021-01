आईएएस रिया केजरीवाल का यूपी कॉडर में ट्रांसफर

राजस्थान कॉडर की आईएएस अधिकारी ( IAS officer Riya Kejriwal ) रिया केजरीवाल के इंटर कॉडर ट्रांसफर ( IAS Riya Kejriwal transferred to UP cadre ) को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनके रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जयपुर

राजस्थान कॉडर की आईएएस अधिकारी ( IAS officer Riya Kejriwal ) रिया केजरीवाल के इंटर कॉडर ट्रांसफर ( IAS Riya Kejriwal transferred to UP cadre ) को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनके रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( Central Personnel and Training Department ) की ओर से रिया केजरीवाल का इंटर कॉडर ट्रांसफर उत्तर प्रदेश कॉडर में करने की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने रिया केजरीवाल को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी ईशान प्रताप सिंह के साथ शादी के ग्राउंड पर केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से रिया केजरीवाल के इंटर काडर ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि यूपी कॉडर के आईएएस ईशान प्रताप सिंह भी 2017 बैच के ही आईएएस अधिकारी हैं।

आरएएस का तबादला

वहीं कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी करके आरएएस अधिकारी अमित कुमार वर्मा का तबादला भरतपुर से भीलवाड़ा के फूलियाँ कला एसडीओ के पद पर किया है। गौरतलब है कि 8 जनवरी को वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद होने से रायपुर गांव में पुलिस को आंसू गैस के गोले तक चलाने पड़ गए थे। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने एसडीएम और वन विभाग के अफसरों को हटाने की मांग भी की थी।